Макрон: Франция инвестирует €160 млн в возвращение производства важных медикаментов

Франция намерена восстанавливать производство медицинских препаратов первой необходимости на своей территории, на эти цели планируется потратить €160 млн. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон во время поездки в департамент Ардеш.

“Мы инвестируем более €160 млн в укрепление суверенитета нашего здравоохранения и перенос производства основных лекарств во Францию”, – сказал он. Глава государства, в частности, упомянул производство таких активных веществ, как морфин и амоксициллин. Французские аптеки в последние годы периодически испытывали дефицит препаратов с содержанием последнего. Кроме того, Макрон заявил о намерении производить во Франции ряд препаратов против рака.

Французский лидер уточнил, что в ближайшее время планируется наладить производство около 50 жизненно важных медикаментов, от импорта которых страна крайне сильно зависит. “Среди них производство 25 препаратов будет локализовано и серьезно увеличено на территории республики в ближайшие недели”, – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии зафиксирован дефицит лекарств, так президент Объединения швейцарских фармацевтов, PharmaSuisse, Мартина Рюггли сообщила, что Швейцария испытывает нехватку целого ряда лекарств, в том числе обезболивающих, препаратов для сердца, а также от гипертонии и болезни Паркинсона.

gxpnews