Big pharma становится все больше

В фармацевтическом секторе объем слияний и поглощений (M&A) за первые пять месяцев 2023 года вырос до 85 млрд. долл., то есть на 140%, пишет FT, ссылаясь на расчеты американского инвестбанка Stifel.

По данным инвестиционного банка Stifel, объем сделок M&A в первые пять месяцев 2023 года увеличился по сравнению с прошлым годом на 140% – 35,6 млрд долл. до 85 млрд. долл.

Аналитики Stifel объясняют такой рост тем, что за время пандемии COVID-19 фармкомпании смогли накопить значительные суммы. По подсчетам EY, на начало 2023 года крупнейшие фармацевтические компании мира располагали более чем 1,4 трлн долл. для заключения сделок.

Кроме того, к концу десятилетия истекают сроки патентов на многие ключевые препараты, продажи от которых приносят сейчас крупнейшим компаниям около 200 млрд долл.

Самыми активными покупателями стали Pfizer, Merck и Sanofi, объявившие о многомиллиардных приобретениях, при том, что количество сделок в других секторах рынка резко сократилось из-за роста процентных ставок и ужесточения банковского кредитования. «Это полностью противоречит общей тенденции на рынке слияний и поглощений», — отмечает Тим Оплер, управляющий директор глобальной группы здравоохранения Stifel. «Если темп первых пяти месяцев сохранится, объем сделок составит 215 млрд. долл.». При этом в 2022 году общая стоимость биофармацевтических сделок составила «всего»127 млрд. долл., а в 2021 году — 149 млрд. долл.

Но на Bio International Convention, одной из крупнейших биотехнологических конференций в Северной Америке, состоявшейся на прошлой неделе в Бостоне, руководители компаний, банкиры и отраслевые аналитики не выказывали большой радости по поводу такого оживления. Они опасаются роста внимания регулятора, который может озаботиться растущей консолидацией на рынке.

В прошлом месяце Федеральная торговая комиссия (FTC) подала в суд, чтобы заблокировать поглощение Amgen компании Horizon Therapeutics — объявленной в декабре сделке на 28 млрд. долл. FTC уже тогда предупредила, что «безудержная» консолидация в фармацевтическом секторе приводит к росту цен для пациентов. Сделка, по мнению чиновников, позволила бы Amgen использовать скидки на свои лекарства-блокбастеры, чтобы оказать давление на страховые компании и управляющих аптеками. Amgen заявила, что будет оспаривать это решение в суде. Но в отрасли опасаются, что такие действия регулятора приведут к замедлению темпов слияний и поглощений, а многие мелкие биотехнологические компании столкнутся с финансовыми ограничениями. Пол Гастингс, исполнительный директор Nkarta, молодой биотехнологической компании, специализирующейся на клеточной терапии, говорит, что жесткая позиция антимонопольных органов США в отношении сделок в области фармацевтики и биотехнологии рискует перевернуть многолетнюю бизнес-модель, лежащую в основе инноваций. А именно эта модель привлекает инвесторов к биотехнологическим компаниям, которые проводят высокорискованные исследования, рассчитывая, что крупные компании могут их купить и предоставить средства, необходимые для завершения дорогостоящих клинических испытаний и запуска новых препаратов.

За последние два десятилетия значение малых и средних биотехнологических компаний для разработки лекарств росло. По данным Iqvia Institute, в прошлом году новые биофармацевтические компании произвели рекордные 65% молекул без участия крупных компаний, по сравнению с менее чем 50% в 2016 году и 34% в 2001 году.

Но для биотехнологических компаний наступили непростые времена из-за нехватки капитала и самого значительного за последние десятилетие изменения цен на лекарства в США. Согласно отчету EY, в 2022 году биофармацевтические компании привлекли финансирование в размере 54,6 млрд долларов, что на 54% меньше, чем в 2021 году, более того, это самый низкий уровень финансирования отрасли с 2016 года.

После иска FTC против Amgen аналитики инвестиционного банка Evercore прогнозируют, что потеря интереса крупных фармкомпаний к мегасделкам приведет к смещению «консолидации в сторону более мелких биотехнологических компаний и большего их числа».

Ближайшим испытанием для антимонопольных органов станет поглощение Pfizer компании Seagen, специализирующейся на онкологии. FTC должна в ближайшее время решить, стоит ли продлить первоначальный 30-дневный период рассмотрения сделки, имеющей важнейшее значение для возвращения Pfizer уровня доходов, снизившихся после окончания пандемии. В случае, если сделка не сможет состояться, что маловероятно, Pfizer выплатит Seagen комиссию почти в 2,3 млрд. долл.

gxpnews