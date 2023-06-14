Мавирет от AbbVie вошел в перечень ЖНВЛП

В ЖНВЛП также включили новую лекарственную форму для препарата сапроптерин (Эфкурия от швейцарской «Генфа Медика С.А.») – таблетки диспергируемые. Лекарство предназначено для лечения взрослых и детей с фенилкетонурией.

Для анальгезирующего наркотического препарата Просидол (пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин) от Московского эндокринного завода добавили форму подъязычных таблеток. Кроме того, в перечень вошли покрытые пленочной оболочкой таблетки иммунодепрессанта Норсприлан (пирфенидон) от Исследовательского института химического разнообразия. Данная лекарственная форма разработана в России и зарегистрирована в конце ноября 2022 года.

В конце декабря 2022 года правительство утвердило перечень ЖНВЛП на 2023 год. Не все препараты, рекомендованные ко включению, попали в список. Например, тогда в перечень не стали включать Мавирет, хотя в августе на заседании комиссии Минздрава России по формированию перечней лекарственных средств для медицинского применения и минимального ассортимента препаратов, необходимых для оказания медпомощи, лекарство было рекомендовано для включения в перечень с итоговой стоимостью 32,63 тысячи рублей за упаковку.

В обновленный перечень ЖНВЛП тогда вошли препараты с МНН рамиприл (для терапии заболеваний сердца), пэгаспаргаза (Онкаспар от французской Servier) и антибактериальный препарат с МНН цефотаксим+сульбактам.

В марте 2023 года экспертный совет госфонда «Круг добра» сообщил об утверждении новых заболеваний, для терапии которых закупка препаратов, медизделий и средств реабилитации будет производиться на деньги, выделяемые на работу фонда. В частности, туда вошел хронический гепатит C, не относящийся к категории орфанных. Для лечения детей фонд будет закупать велпатасвир+софосбувир (Эпклюза от Gilead) и Мавирет от AbbVie.