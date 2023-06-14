Производитель гигиенических медизделий Tena продаст российские активы

Сумма сделки и приобретатели активов не раскрываются. Как рассказал «Ъ FM» партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков, стоимость активов Essity в России может составлять от 16 до 25 млрд рублей. Если учитывать правила, установленные правительственной комиссией для выхода иностранных компаний из страны, стоимость сделки может составить от 8 до 12 млрд рублей.

Essity, кроме Tena, владеет также марками Zewa, Libresse и Libero. Компания начала постепенно уходить с российского рынка в апреле 2022 года. В прошлом году чистые продажи Essity в России составили примерно 2% от общего объема – 4 млрд рублей.

В активе Essity три завода в России, включая предприятия в Светогорске Ленинградской области, Советске и Веневе Тульской области. На последнем, кроме средств личной гигиены, производятся подгузники для взрослых TENA. До конца 2022 года компания планировала запустить третью очередь предприятия в Туле, объем инвестиций в проект оценивали в 1,57 млрд рублей.

«Деятельность предприятия будет продолжаться, а данное решение [передача российских активов Essity местным компаниям] не затронет ассортимент и объемы выпускаемой продукции, не повлияет на ее стоимость. Минпромторг России в курсе ситуации и внимательно наблюдает за процессом передачи прав и дальнейшей работой предприятий, находясь в постоянном контакте с новыми собственниками», – сообщили в Минпромторге, уточнив что рабочие места на предприятиях будут сохранены.