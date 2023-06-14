ФАС заподозрила пять операторов лабдиагностики в картельном сговоре

Компании, как сообщили в ФАС, поставляли продукцию на территории 24 субъектов России. Ведомство рассматривает начальные цены контрактов в 41-й закупке. Общая сумма предполагаемых картельных сделок составляет более 1,1 млрд рублей.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы, полученные антимонопольной службой при проведении мониторинга закупочных процедур. Известно, что часть средств выделена по федпроекту «Экспорт продукции АПК».

ФАС возбудило дело по п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции». В случае установления вины компании будут оштрафованы согласно ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ.

В марте 2023 года ФАС обнаружила другой возможный крупный картельный сговор. Челябинское управление ФАС возбудило антимонопольное дело в отношении 19 юрлиц, включая участников ГК «Медсервис-Регион», по подозрению в сговоре на 77 аукционах на поставку медицинских изделий на общую сумму 737 млн рублей.

Под расследование попали ЗАО «Медсервис-Регион», ООО «Сиб-АПН», ООО «Газнефтеснаб», ООО «Уральская компания», ООО «МЦ «Ника», ООО «Орбимед», ООО «ТрансМед», ООО «Медпроект-Зауралье», ООО «Медресурс», ООО «ФортМедТех», ООО «МЛТ Сервис», ООО «Рим 2020», ООО «Регион-Сервис», ООО «Медицинские технологии», ООО «МТМ», ООО «МС», ООО «ИжМедТех», ООО «Урал Мед Резерв», ООО «Медфармсервис» и два индивидуальных предпринимателя.