Минздрав одобрил отечественный НПВП для парентерального введения парекоксиб

Минздрав одобрил нестероидный противовоспалительный препарат «Парекоксиб» от компании «Промомед Рус». В настоящий момент это единственный инъекционный селективный ингибитор ЦОГ-2 в России. В 2020 году из реестра был исключен препарат с МНН парекоксиб «Династат» от компании Pfizer.

Компания «Промомед Рус» получила регистрационное удостоверение на «Парекоксиб». Информация об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств. Препарат показан в качестве обезболивающего средства для краткосрочного уменьшения послеоперационной боли. В организме парекоксиб гидролизуется с образованием вальдекоксиба, который избирательно действует на источник боли и практически не оказывает влияния на физиологические процессы в тканях. Благодаря избирательному действию и отсутствию влияния на слизистую оболочку желудка и кишечника частота язв и эрозий ЖКТ при применении парекоксиба ниже, чем при использовании неселективных НПВП.

Лекарство выпускается в виде лиофилизата для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения. По данным реестра, производитель – АО «Биохимик».

Парекоксиб – это нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), обладающий обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным действием.

Наиболее серьезные побочные реакции, перечисленные в инструкции по медицинскому применению, это: признаки инфаркта миокарда, тромбоэмболии, ангионевротического отека и др.

Парекоксиб противопоказан до 18 лет, а также кормящим и беременным женщинам.

Согласно данным ГРЛС, в России в 2009 году был зарегистрирован препарат «Династат» (МНН парекоксиб) от компании Pfizer, также в инъекционной форме. Позже, в 2020 году, он был отозван из реестра в связи с продолжительным отсутствием поставок препарата на российский рынок, как сообщили в компании. Тогда он вошел в число лекарств, не имеющих действующих аналогов в Госреестре ЛС.

«Промомед Рус» дважды подавал документы на регистрацию парекоксиба в Минздрав, в 2019 и 2020 годах.

Вероника Догузова

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