Перечень ЖНВЛП пополнился новыми формами и дозировками

Правительство расширило Перечень ЖНВЛП новыми лекарственными формами четырех МНН. У двух препаратов вместе с формой добавлены новые дозировки. Теперь у одного из лекарств есть детская дозировка.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства № 1508-р от 09.06.2023. Оно вносит поправки в Перечень ЖНВЛП. Изменения касаются лекарственных форм и дозировок уже включенных в список препаратов.

Новая лекарственная форм — гранулы, покрытые оболочкой, появилась у препарата от гепатита С глекапревир + пибрентасвир. Причем у новой формы другая дозировка — детская. Если у таблеток дозировка 100 мг + 40 мг, то у гранул — 50 мг + 20 мг.

В апреле 2023 года этот препарат, а также велпатасвир + софосбувир внесены в перечень лекарств, закупаемых фондом «Круг добра». Второй препарат также включен в Перечень ЖНВЛП, но у него нет детской дозировки. Согласно данным Федерального центра планирования и лекарственного обеспечения, контракты на поставку этих лекарств пока не заключены.

У иммунодепрессанта пирфенидона, применяемого при идиопатическом легочном фиброзе у взрослых, к капсулам добавлены таблетки, причем у таблеток есть новая дозировка. У капсул только 267 мг, у таблеток еще есть 801 мг.

Препарат для лечения фенилкетонурии сапроптерин теперь в ЖНВЛП не только в форме таблеток растворимых, но и диспергируемых. Прежде в России был зарегистрирован препарат только одного производителя, теперь появился второй производитель, имеющий препарат с другой лекарственной формой.

Четвертый препарат с новой дозировкой — наркотический обезболивающий «Просидол», выпускаемый Московским эндокринным заводом и имеющий МНН пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин. Ранее в ЖНВЛП были внесены таблетки защечные, теперь добавили таблетки подъязычные. Однако на рынке есть только подъязычные таблетки, так как, согласно ГРЛС, защечные таблетки не имеют действующего РУ.

Елена Калиновская

pharmvestnik