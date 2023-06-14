Novartis купит Chinook Therapeutics за 3,5 млрд долларов

Novartis купит фирму Chinook Therapeutics за 3,5 млрд долл. Таким образом швейцарский производитель усилит свой портфель препаратов против IgA-нефропатии.

Novartis купит американскую биотехнологическую компанию Chinook Therapeutics за 3,5 млрд долл. Об этом сообщается на официальном сайте швейцарского производителя.

Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2023 года, говорится в заявлении Novartis. Акционеры Chinook получат 3,2 млрд долл. и право на получение еще 300 млн долл. в зависимости от успехов компании.

Chinook работает над zigakibart, экспериментальным инъекционным препаратом для лечения IgA-нефропатии. Компания планирует начать испытания III фазы в III квартале 2023 года. Также компания ожидает получить результаты III фазы испытаний еще одного перорального препарата atrasentan для лечения IgA-нефропатии.

IgA-нефропатия (IgAN) — это прогрессирующее аутоиммунное заболевание, которое в основном поражает молодых людей и может привести к почечной недостаточности, требующей диализа или трансплантации органов.

Также над разработкой препаратов от IgA-нефропатии работают Roche, Vera Therapeutics, Ionis, Omeros и HI-Bio. У самой Novartis есть iptacopan, который проходит испытания против ряда редких генетических заболеваний, включая IgAN.

Николай Соколов

pharmvestnik