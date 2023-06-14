Ограничение бонусов может привести к росту цен в аптеках

Аптечные сети будут вынуждены увеличить цены на лекарства в случае принятия законопроекта об ограничении маркетинговых бонусов. АСНА направила письмо в профильный комитет Госдумы. Свои опасения также высказали сети «Ригла» и «ПроАптека». Сокращенные бонусы не покроют расходы организаций.

Аптечные сети могут вынужденно повысить цены на лекарства, если Госдума примет законопроект об ограничении маркетинговых бонусов. Соответствующее письмо в адрес председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева направила АСНА. «ФВ» ознакомился с копией письма.

Увеличение цен на лекарства в результате принятия проекта — это лучший сценарий развития событий, следует из обращения АСНА. Худший вариант — исчезновение аптечного сегмента в регионах, где нет федеральных сетей и дешевой логистики. Сейчас региональные аптечные организации в полной мере не используют установленные законом надбавки, чтобы сохранить цены доступными для населения, утверждает ассоциация.

В своем обращении АСНА акцентирует внимание депутатов на том, что проект основан на убеждении его инициаторов в завышенных цифрах в части вознаграждения аптек. В ответ ассоциация ссылается на то, что крупные бонусы до 30% наблюдаются лишь в сегменте больших федеральных сетей. При этом маленькие/одиночные сети, обеспечивающие лекарствами труднодоступные территории, пострадают сильнее всего — бонусы в размере предлагаемых проектов 5% не покроют их расходы.

В пояснительной записке к законопроекту проводится параллель с аналогичными введенными нормами в отношении продовольственных товаров.

Незащищенность небольших игроков отмечают и в организации «ПроАптека». «Пока видится, что новшество с большой вероятностью прежде всего ударит по экономике неструктурированной розницы и небольших аптечных сетей», — рассказал «ФВ» генеральный директор маркетингового союза независимых аптек «ПроАптека» Евгений Коротков. Он также убежден, что при принятии закона крупные международные корпорации получат преимущество над российскими производителями из-за разницы в цене на продукцию.

В целом ограничение бонусов приведет к существенному сокращению операционной прибыли аптек, которая сейчас составляет не более 3—4%, отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. «Для компенсации потерь аптеки будут вынуждены поднимать цены на препараты, не входящие в список ЖНВЛП», — пояснил он.

В мае депутаты вновь вернулись к идее ограничения маркетинговых бонусов для аптек, представив обновленную версию проекта. Впервые этот вопрос подняли еще в 2020 году, после чего между рынком и законотворцами развернулся затянувшийся спор. Депутаты прошлого созыва Госдумы даже отмечали, что столкнулись с сопротивлением как со стороны правительства, так и со стороны аптечного бизнеса.

Руслан Мавлиханов

Екатерина Погонцева

pharmvestnik