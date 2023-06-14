Проект о налоге на сверхприбыль для компаний одобрен на заседании правительства

Законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний одобрен на заседании правительства. Налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, а также тех, у кого средняя доналоговая прибыль за 2021—2022 годы не превышает 1 млрд руб.

На заседании правительства одобрен законопроект, который устанавливает налог на сверхприбыль для крупных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

В министерстве пояснили, что налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, а также тех предприятий, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021—2022 годы не превышает 1 млрд руб. В периметр налога не войдут компании малого и среднего бизнеса, организации — плательщики единого сельскохозяйственного налога, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021—2022 годы над аналогичным показателем за 2018—2019 годы. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Сумму налога можно снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет. Средства от налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы, отметили в Минфине.

Сегодня, 13 июня, первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в интервью телеканалу РБК, что идея налога на сверхприбыль принадлежит бизнесу, а не государству.

«Они же умные и информированные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: «Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим», — отметил Белоусов.

О том, что Минфин готовит поправки в налоговое законодательство, которые позволят крупному бизнесу сделать взнос в бюджет, стало известно в феврале 2023 года. Ожидается, что такая мера позволит привлечь порядка 300 млрд руб. В том же месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал идею о добровольном взносе бизнеса в бюджет.

«Ключевое слово — добровольный, но, разумеется, взаимодействие руководства страны и бизнеса, правительства и бизнеса — это дорога с двусторонним движением. Поэтому здесь, конечно, необходимо, чтобы и та, и другая сторона, хотя все мы на одной стороне, четко отдавала себе отчет о тех реалиях, в которых мы сегодня живем, и тех потребностях, которые сейчас существуют у страны», — заявил пресс-секретарь президента.

В марте глава Минфина Антон Силуанов, выступая на съезде РСПП, заявил, что деньги от единовременного платежа бизнеса в бюджет страны пойдут на инфраструктуру, социальные расходы и в итоге вернутся предпринимателям.

«Поэтому на это жалеть денег <…> не надо. Надо, мне кажется, с удовольствием принять это решение и двигаться вперед», — добавил Силуанов.

Министр также подчеркнул, что механизм будет создан таким образом, чтобы простимулировать предпринимателей сделать платеж именно в 2023 году. Возможность уплаты в следующем году будет, но она окажется менее финансово выгодной.

«ФВ» составил список фармкомпаний, которые могут попасть под единовременный взнос. С помощью базы СПАРК были проанализированы финансовые показатели компаний за 2021 год. Выборка сделана по виду деятельности, куда попали аптеки, дистрибьюторы и производители лекарств и медизделий. В итоге получилось, что у 66 компаний прибыль до налогообложения в 2021 году была выше 1 млрд руб.

Фото: ededchechine/ru.freepik.com

Артем Косенок

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