Нехватка кадров в фармацевтической отрасли: общемировые тренды и российская специфика

Борьба с пандемией COVID, необходимость резкого роста объемов производства фармацевтической продукции, мегатренд на слияния и поглощения фармкомпаний обострили из без того существующую проблему нехватки специалистов в фармацевтической и химической промышленности. Нехватка квалифицированных кадров, по мнению зарубежных экспертов, станет самым значимым вызовом для фармацевтической отрасли в 2023 году.

Согласно отчету Randstad Sourceright за 2022 год, более трети руководителей компаний в области наук о жизни и фармацевтике заявили, что нехватка кадров является главной проблемой, сдерживающей развитие компаний. Растущий дефицит кадров в фармацевтической отрасли отмечают не только европейские эксперты. Особое беспокойство данная тенденция вызывает у государственных органов Великобритании, которые в марте 2021 года включили специалистов фармацевтической отрасли в приоритетный перечень работников с облегченным режимом миграции. О cложности ситуации может говорить тот факт, что на 60 тысяч человек, занятых в производстве фармацевтической продукции Великобритании, приходится всего 350 уполномоченных лиц. Острую нехватку высококвалифицированных специалистов не смог смягчить существенный рост зарплатных предложений со стороны фармацевтических компаний до 70-100 000 фунтов стерлингов в год.

Безусловно, проблема нехватки квалифицированных кадров в одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики была очевидна и для компаний, и для государственных органов, но тренды на общемировом рынке труда последних трех лет существенно усугубили ситуацию.

Одним из таких трендов стало так называемое великое увольнение (Great Resignation). Пандемия и дистанционная работа привели к тому, что все больше сотрудников с легкостью меняют текущее место работы, выбирая менее ответственную и напряженную работу или уходя в теневой сектор экономики, а молодые специалисты откладывают официальное трудоустройство. По данным Forbes, только за лето 2021 года более 4 млн человек в США добровольно покинули рабочие места. Россия во втором квартале 2021-го тоже побила рекорд: 2,06 млн увольнений по собственному желанию – это самый высокий показатель с 2013 года. Данный тренд, хотя и в меньше степени, но все же коснулся фармацевтической отрасли. Переход на должность с более низкой степенью ответственности, на косметические и пищевые производства, стал заметным явлением, обострив конкурентную борьбу за таланты и усилив активности фармкомпаний, направленные на удержание текущих сотрудников.

Растущий разрыв в компетенциях специалистов и квалификационных требованиях к вакансиям стал еще одним важным фактором, влияющим на кадровый дефицит в отрасли. Большинство должностей в фармацевтической промышленности требуют высокого уровня образования, практических навыков, соблюдения внутренних стандартов и процедур, высокой степени ответственности и «включенности» в рабочие процессы. Более того, пандемия существенно ускорила процессы цифровой трансформации, как в отношении качества и безопасности готовой продукции, так и в повышении производительности за счет внедрения современных технологий. Искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение (МО), облачные вычисления и роботизированная автоматизация процессов (RPA) находят все большее применение в отрасли и требуют междисциплинарных навыков, которое дает STEM-образование (Science, Technology, Engineering, Mathematics) – модель, объединяющая естественные науки и инженерные предметы в единую систему. Вместе с тем уверенность работодателей в том, что современное образование сможет предоставить все необходимые на производстве навыки, катастрофически падает. Это подтверждает отчет консалтинговой компании BCG о состоянии мирового рынка труда, который характеризует сложившуюся ситуацию как «квалификационную яму», растущую из-за влияния технологических, социально-экономических и культурных факторов. Причем само по себе влияние данных факторов скорее позитивное, проблема в том, что система образования не успевает за столь динамичными изменениями. Исследования McKinsey показывают, что компании, работающие в области медико-биологических наук, сообщают о несоответствии на 80% текущих навыков соискателей и требований компаний к компетенциям сотрудников.

Еще одним важным трендом является смена жизненных приоритетов и мотивации, особенно у сотрудников поколений миллениалов и зумеров. В период пандемии многие осознали, что занимаются нелюбимым делом, неинтересной и бесперспективной работой, которая не соответствует внутренним запросам и потребностям. Появился феномен YOLO-экономики (от английского You Only Live Once – живем один раз), при котором уровень заработной платы и высокая должность не являются определяющими факторами мотивации. Рост удаленной работы вызвал всплеск ожиданий сотрудников, и все больше из них выбирают организации, которые предлагают гибкие рабочие схемы, а главное – интересные задачи и возможность самореализации. Поэтому производственным компаниям приходится сочетать долгосрочную и краткосрочную мотивацию с уровнем зарплаты «в рынке». При этом возрастает роль руководителя, который обеспечит эффективное развитие сотрудников, поставит интересные задачи и будет активно поддерживать обратную связь с подчиненными.

Может показаться, что данные тренды не совсем актуальны для российской фармацевтической промышленности. Но кадровым службам в компаниях приходится все чаще решать нетривиальные задачи по закрытию вакансий и учитывать влияние данных процессов, которые в ближайшие два-три года будут проявляться все сильнее.

Нехватка рабочих рук отмечается практически во всех сферах экономики, констатировали спикеры прошедшего в марте 2023 года в Санкт-Петербурге Международного форума труда. По данным Андрея Кутепова, председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, на 1 сентября 2022 года по сравнению с сентябрем 2021 года количество работников в возрасте от 20 до 34 лет уменьшилось на 998 тысяч человек без учета мобилизации и релокации граждан. При этом за тот же период число вакансий в промышленности в целом выросло на 10%.

В фармацевтической промышленности ситуация еще более тревожная. По данным портала HeadHunter.ru, число вакансий в 2022 году по рубрикатору «Фармацевтическое производство» возросло по сравнению с тем же периодом 2021-го на 27%. Запрос на профессионалов в области клинических исследований увеличился на 42% за тот же период (до 14,4 тысячи вакансий). В исследовательских центрах и лабораториях спрос вырос на 45%. При этом количество резюме фармацевтических и медицинских работников снизилось на 22% за 2022 год.

И хотя Министерство образования и науки в 2023 году на 23% (до 53 тысяч) увеличило количество бюджетных мест в вузах по специальностям медицины, здравоохранения и фармацевтики, количество выпускников, сдающих ЕГЭ по химии, снижается уже пятый год подряд. В этом году ЕГЭ по предмету будет сдавать только 91 тысяча человек. С учетом того, что химия является профильным экзаменом для поступления в вузы таких отраслей, как нефтехимия, геология, горное дело, пищевая, легкая промышленность и, конечно, медицина, фармацевтическую отрасль ждут непростые времена.

И дело даже не в количестве недостающих работников, а в уровне их качественной подготовки, профессиональных навыках молодых специалистов. Пресловутый «разрыв компетенций» становится ключевой проблемой и одним из существенных препятствий на пути решения российской фармацевтической промышленностью задач импортозамещения и импортоопережения. Безусловно, фармацевтические компании видят проблему и прикладывают немалые усилия для ее решения: от профориентационной работы со школьниками, создания базовых кафедр и лабораторий в вузах, реализации совместных образовательных программ до разработки индивидуальных траекторий развития профессиональных компетенций каждого сотрудника и персональной системы мотивации. Но главным фактором в данной ситуации является время. За короткий срок отрасли нужно сделать не только количественный, но и качественный рывок в своем развитии, чтобы обеспечить систему здравоохранения качественными и современными лекарственными препаратами.

