ВОЗ предлагает новый план борьбы с COVID-19 как с сезонным заболеванием

Региональный офис ВОЗ в Европе разработал план перехода к определению коронавирусной инфекции как сезонного заболевания, а не чрезвычайной ситуации (ЧС) в области здравоохранения. Об этом говорится на сайте ВОЗ в разделе, посвященном новостям регионального офиса в Европе.

По словам главы регионального офиса доктора Ханса Анри Клюге, пандемия все еще продолжается ввиду широкой циркуляции вируса и высокого риска появления новых штаммов. «И в то время как наш регион пытается выйти из этого кризиса, появляются все новые угрозы для здоровья, вызывая рост кадрового дефицита и другие проблемы», – добавил он.

Для интеграции коронавирусной инфекции в широкие программы профилактики респираторных заболеваний и борьбы с ними требуется обеспечить функционирование основных компонентов предложенной ВОЗ «глобальной архитектуры здравоохранения» для обеспечения готовности, реагирования и устойчивости к инфекционным угрозам.

Это, в частности, совместный эпиднадзор, в том числе поддержание и наращивание лабораторного потенциала и использование цифровых инструментов для сбора и анализа данных COVID-19; клиническая помощь стран, начиная с обучения медработников и укрепления основ безопасной, доступной и высококачественной медпомощи и заканчивая обеспечением устойчивых инвестиций в медицинские услуги и системы оказания неотложной помощи; контрмеры, такие как, например, совместное извлечение уроков из прививочной кампании против COVID-19 и обеспечение ее устойчивости в рамках более широких усилий по иммунизации; а также обеспечение координации в области реагирования на вспышки респираторных заболеваний для недопущения пандемии.

Статуса ЧС пандемия COVID-19 лишилась в мае 2023 года (объявлена весной 2020-го). Тем не менее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призывает сохранять бдительность в отношении заболевания, потому что вирус продолжает видоизменяться. «Сохраняется риск появления новых вариантов, вызывающих новые всплески случаев заболевания и смертности», – отметил он.

gxpnews