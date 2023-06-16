FDA одобрило безрецептурный гель для борьбы с эректильной дисфункцией

FDA одобрило к безрецептурному применению гель Eroxon от британской компании Futura Medical, который показан пациентам с эректильной дисфункцией. Препарат оказывает охлаждающее, а затем согревающее действие, устраняя проблему примерно в течение 10 минут, утверждают в компании. Это значительно быстрее, чем при приеме популярных пероральных лекарств, таких как, например, «Виагра» от Pfizer или «Сиалис» от Eli Lilly.

Также среди преимуществ перед таблетками – отсутствие вероятных осложнений, которые могут возникнуть при приеме алкоголя и некоторых видов пищи. В настоящее время гель Eroxon доступен в Бельгии и Великобритании и имеет коммерческие соглашения в Европейской экономической зоне, Швейцарии, Южной Корее, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Futura Medical заявляет, что планирует продолжить налаживать экспорт препарата в течение 2023 года.

С февраля 2023 года в Россию прекращены поставки «Виагры» в форме таблеток. Тем не менее, по данным системы маркировки товаров «Честный знак», риска возникновения дефицита препаратов для повышения потенции на основе силденафила на российском рынке нет. Также, по данным «Честного знака», в течение трех дней после объявления о прекращении поставок препарата спрос на него вырос на 50%.

gxpnews