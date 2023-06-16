Из регудостоверений уберут данные о взаимозаменяемых медизделиях

Поправки в 38-ю статью 323-ФЗ, регламентирующую оборот медицинских изделий в России, Минздрав опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в середине июня 2023 года. Ведомство предлагает изменить формулировки, в которых упоминается бумажное регудостоверение, заменив их на данные профильного реестра в связи с цифровизацией процесса регистрации медизделий.

Также из требований к регудостоверению предлагается исключить пункт об упоминании взаимозаменяемых медизделий. Они будут публиковаться в КТРУ на уровне групп, а не конкретных изделий, что облегчит выбор продукции ее заказчиками без привязки к конкретным наименованиям.

Вместо исключенного пункта в реестре будет указываться дата отмены госрегистрации МИ ‎или принятия решения о приостановлении оборота ‎с указанием срока действия рестрикции.

В случае одобрения законопроекта парламентом и утверждения президентом поправки вступят в силу с 1 марта 2024 года.

В апреле 2023 года Минздрав разработал новые правила регистрации вместо регламента, утвержденного постановлением №1416. Согласно новой редакции, процедуру валидации медизделий планируется перевести в цифровой формат, а на смену бумажным регудостоверениям придут цифровые записи в реестре Росздравнадзора.

Ранее Минздрав представил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие сохранение фискальных льгот при реализации медизделий в ходе перевода на новые правила регистрации. Ранее льготы на уплату налога или освобождение от налогообложения при реализации медтехники предоставлялись только в случае предъявления в ФНС бумажного регудостоверения.