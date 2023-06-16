В подмосковных Химках создадут производство медицинской упаковки

На территории городского округа Химки в Московской области запланировано строительство производственно-складского комплекса по изготовлению медицинской упаковки для стерилизации. Первая стадия потребует 750 млн рублей инвестиций, сообщает министерство жилищной политики региона.

На производстве наладят выпуск пакетов, рулонов, оберточных материалов и пластиковых тар для стерилизации медицинских изделий. Реализовывать продукцию будут в медицинских, лечебно-профилактических, дезинфекционных и санитарно-эпидемиологических учреждениях Подмосковья.

В качестве инвестора выступит производственная компания ООО «Клинипак». Площадь объекта составит 9000 кв. м, после ввода объекта в эксплуатацию здесь будет создано 40 рабочих мест.

Ранее сообщалось о вводе предприятия по изготовлению упаковки из фольги для медикаментов в Тульской области. Ежемесячно планируется выпускать порядка 135 тонн фольги.

gxpnews