Отмена НДС на лекарства будет действовать и для 18-летних подопечных «Круга добра»

Правительство РФ на заседании 13 июня поддержало поправки к законопроекту, который освобождает от уплаты НДС операции по ввозу лекарств, проводимых фондом «Круг добра». Согласно поправкам, предлагается продлить возраст подопечных, для которых фонд сможет закупать и ввозить лекарства без НДС, до 19 лет (ранее – до 18 лет).

«Освободить от НДС передачу лекарств, предназначенных для лечения подростков в течение года после достижения ими 18-летнего возраста, если ранее они получали такую поддержку в рамках деятельности фонда „Круг добра”», – говорится на сайте Минфина РФ.

Освободить от НДС закупленные для фонда «Круг добра» не зарегистрированные в России лекарства предложили еще в начале 2023 года. В Госдуме инициативу поддержали.

Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Сейчас ввозить в Россию такие препараты имеют право только организации, указанные в законе «Об обращении лекарственных средств». «Круг добра» не входит в этот список, и при передаче незарегистрированных ЛП фонду, а также самим фондом в медорганизации НДС уплачивается в установленном порядке.

gxpnews