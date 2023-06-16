Бадма Башанкаев избран председателем Комитета Госдумы по охране здоровья

Депутаты Государственной думы поддержали назначение Бадмы Башанкаева председателем Комитета по охране здоровья. Ранее он трудился в должности заместителя главы комитета. Решение принято единогласно, сообщается на сайте Госдумы.

Кандидатуру Башанкаева на этот пост предложил предыдущий председатель комитета – Дмитрий Хубезов. Он попросил освободить себя от должности в связи с решением отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Прошу освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья, чтобы я смог поехать на фронт», – заявил он в начале июня 2023 года. Инициативу поддержали министр здравоохранения Михаил Мурашко и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Ранее Хубезов уже служил в военном госпитале под Лисичанском, а по истечении контракта продлил его на второй срок.

gxpnews