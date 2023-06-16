Pfizer: детский антибактериальный препарат на основе пенициллина закончится в июне

Американская Pfizer предупредила, что запас лекарства Bicillin L-A (бензатин пенициллина G), используемого для лечения сифилиса и других бактериальных инфекций у детей, на исходе. В компании прогнозируют отсутствие препарата уже к концу июня, сообщает Reuters.

Дефицит обусловлен всплеском заболеваемости сифилисом среди взрослого населения, в связи с чем компании пришлось уделить первоочередное внимание дозировкам препарата для пациентов старше 18 лет.

Pfizer направила обращение в Минздрав США, в котором отметила, что пенициллиновые препараты компании признаны дефицитными с апреля 2023 года. В том же письме сообщается, что аналогичный препарат, Bicillin C-R, который используется для лечения инфекций, связанных с заболеваниями верхних дыхательных путей, как ожидается, закончится в третьем квартале 2023 года.

В конце 2022 года ВОЗ заявила о дефиците антибиотиков – пенициллина и амоксициллина – по всему миру из-за роста числа инфекционных заболеваний после отмены коронавирусных ограничений. «Страны не предвидели, что респираторные инфекции ударят в первый же год после отказа от ношения медицинских масок», – говорила тогда руководитель группы ВОЗ по снабжению лекарствами и обеспечению доступа к ним Лиза Хедман.

В начале 2023 года в Европейской комиссии прозвучало предложение создать общий запас лекарственных средств, чтобы обеспечить «стратегическую автономию» в снабжении основными препаратами, такими как парацетамол и пенициллин.

gxpnews