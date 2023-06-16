Роспотребнадзор получит до 1,2 млрд рублей на борьбу с инфекциями в Африке

Средства из федбюджета направят по подразделу «Международные отношения и международное сотрудничество». Роспотребнадзору поручено определить подведомственные учреждения, которые будут осуществлять мероприятия в странах Африки.

В 2023 году на борьбу с инфекционными заболеваниями направят до 68,4 млн рублей, в 2024 году – до 373,4 млн рублей, в 2025 году запланировано до 374,2 млн рублей помощи, в 2026 году – до 353,8 млн рублей.

Кроме того, Роспотребнадзору направят еще 199 млн рублей на помощь странам Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии для противодействия распространению устойчивости к противомикробным препаратам в 2023–2025 годах. Федеральный центр гигиены и эпидемиологии совместно с Центральным НИИ эпидемиологии будет оказывать научно-методическую и материально-техническую поддержку Армении, Белоруссии, Казахстану, Киргизии, Таджикистану и Узбекистану.

В 2023 году на эти цели направят до 46,5 млн рублей, в 2024 году – до 84,2 млн рублей, в 2025 году – до 68 млн рублей. Финансирование будет осуществляться за счет федерального бюджета.

Роспотребнадзор регулярно получает от Правительства России средства на помощь другим странам в борьбе с различными заболеваниями. Так, в апреле стало известно, что на оказание помощи странам Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии в борьбе с распространением чумы в период с 2023 по 2025 год будет направлено до 415 млн рублей. Ведомство должно оказывать материально-техническую и научно-методическую поддержку странам, а также готовить местные кадры к борьбе с инфекцией.

Еще до 277,8 млн рублей будет направлено на финансирование расходов, связанных с проведением популяционных сероэпидемиологических исследований актуальных инфекционных заболеваний в странах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Средства также получит Роспотребнадзор. Содействие ведомства получено рядом стран, среди них – Абхазия, Южная Осетия, Босния и Герцеговина, Сербия, Венгрия и Турция.