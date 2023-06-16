ФАС: зарубежные производители оригинальных лекарств резко сократили их стоимость в РФ

«Если мы раньше теоретически говорили о такой форме недобросовестной конкуренции [резкого сокращения цены] с российскими производителями, то теперь мы видим уже реализованные кейсы», – отметил Нижегородцев. Это может приводить к тому, что российские компании не смогут выпускать воспроизведенные лекарства (биоаналоги и дженерики), потому что им нужно регистрировать цену еще ниже, чем у оригинальных лекарств, объяснил он.

Международные же компании, по его словам, имеют возможность субсидировать снижение цен на одном из рынков (российском), чтобы «заблокировать» выпуск там воспроизведенных лекарств.

По словам Нижегородцева, ФАС совместно с Минздравом обсуждает поправки в действующее законодательство, которое позволит «компенсировать возникающие риски».

Кроме того, производители пользуются работой межведомственной комиссии по определению дефектуры, чтобы легализовать поставки зарегистрированных препаратов в иностранной упаковке или сократить сроки регуляторных процедур, отметил замруководителя ФАС: «Компании не должно становиться это выгодным». На поставки лекарств в иностранной упаковке не распространяется регулирование цены.

«Мы все больше и больше отказываем в решениях [межведомственной комиссии], что мне кажется правильным. Комиссия не должна быть способом реформы регуляторных процедур и способом получения регуляторных и экономических преимуществ, в том числе через инструменты ухода от ценового регулирования», – заключил Нижегородцев.

Упрощенная процедура регистрации лекарств и возможность продажи препаратов в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке действует с апреля 2022 года. В начале июня правительство продлило действие соответствующего постановления до конца 2024 года.

Фото: freepik.com

vademec