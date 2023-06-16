Евгений Камкин: «80% лекарств из списка ЖНВЛП имеют стадию производства в РФ»

В перечне ЖНВЛП 815 международных непатентованных наименований (МНН) лекарств, из них 81% имеют стадию производства на территории РФ. При этом среди 47 МНН, относящихся к дорогостоящим препаратам, стадии производства имеют 86%, сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин в ходе ПМЭФ 14 июня.

Также он рассказал о расширении арсенала противоопухолевых лекарств (зарегистрировано 135 препаратов по 35 МНН) и росте частоты их применения в стране. По его словам, в 2022 году льготными медикаментами были обеспечены более 387 тысяч онкопациентов. Общая сумма затрат по более чем 2 млн рецептов для них составила около 25 млрд рублей, что на 16% превышает показатель предыдущего года.

В мае 2023 года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что 80% лекарств из списка ЖНВЛП отечественного производства. А всего доля отечественных препаратов на российском фармрынке составляет 70%, утверждает он.

gxpnews