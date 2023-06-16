На Форуме «Лекарственная безопасность» обсудили вопросы международного сотрудничества в данной сфере

Владислав Шестаков, директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик», принял участие в сессии «Лекарственная безопасность: международное сотрудничество и поиск совместных решений» Российского фармацевтического форума, проходящего в рамках ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге.

В своем выступлении он подчеркнул необходимость поиска совместных решений для обеспечения населения качественными, эффективными и безопасными лекарствами: «При этом экспертам GMP по-прежнему необходима независимая международная площадка для профессионального общения и обмена опытом. Создание Всемирной ассоциации фармацевтических инспекторатов направлено на нивелирование ситуации, связанной с ограничением взаимодействия экспертов в сфере обращения лекарственных средств с международным профессиональным сообществом, а также на развитие экспортного потенциала стран-членов».

«Создание такого нового альянса должно стать еще одной отправной точкой в обеспечении лекарственной безопасности. Готовность войти в состав рабочей группы ВАФИ уже выразили 18 стран», – отметил Владислав Шестаков.

Говоря про обеспечение лекарственной безопасности страны, Владислав Шестаков заметил, что она невозможна без повышения доступности для населения лекарственных препаратов, а снижение административных барьеров при регистрации препаратов и ускорение вывода новых лекарств в обращение являются одними из эффективных механизмов ее укрепления.

Этому может способствовать взаимопризнание GMP сертификатов различных стран. Заключение двусторонних межправительственных соглашений облегчит доступ на рынок лекарств дружественных стран, что будет способствовать как импорту, так и экспорту медицинской продукции.

«Россия сейчас обладает очень хорошим экспортным потенциалом. По данным Федеральной таможенной службы российские препараты поставляются в 150 стран мира, и ежегодно растет как объем экспорта, так и география присутствия. Лидером среди фармгрупп являются вакцины, но также большим спросом за рубежом пользуются инсулины, высококачественные дженерики и инновационные биотехнологические препараты лидеров отечественной фармацевтической отрасли», – заключил Владислав Шестаков.

gxpnews