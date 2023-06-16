Росздравнадзор попросил следить за температурным режимом лекарств из-за жары

Росздравнадзор опубликовал информационное письмо о соблюдении температурного режима лекарств на фоне аномально жаркой погоды и повышенной влажности в ряде регионов. Надзорный орган рекомендовал усилить контроль за поддержанием необходимых температурных режимов и провести дополнительный инструктаж с персоналом.

Росздравнадзор опубликовал информационное письмо о соблюдении температурного режима лекарств. Несоблюдение условий хранения может создать угрозу жизни или причинить вред здоровью граждан, говорится в документе, размещенном на сайте службы.

Как пояснили в надзорном органе, в отдельных регионах сложилась неблагоприятная ситуация из-за аномально жаркой погоды, а также повышенной влажности. Служба обращает внимание на необходимость соблюдения сотрудниками медицинских и аптечных организаций условий, обеспечивающих сохранность качества лекарственных препаратов, особенно термолабильных, а также лекарственных препаратов, требующих хранения в «сухом месте».