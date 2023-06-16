Калужская область и ГК «Фармасинтез» подписали три инвестиционных соглашения на сумму более 20 млрд рублей

На XXVI Петербургском международном экономическом форуме губернатор Калужской области Владислав Шапша и вице-президент по связям с государственными органами ГК «Фармасинтез» Олег Астафуров подписали соглашения. Общая сумма инвестиций – более 20 млрд, об этом сообщил губернатор области в своем тг-канале.

На базе нового предприятия «Фармасинтез-Калуга» планируется большой комплекс для производства активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм в индустриальном парке «Воротынск». Будет построено 19 производственных и вспомогательных сооружений. Инвестиции в проект превысят 20 млрд рублей. До 2032 года будет создано 2000 рабочих мест.

В рамках проекта также планируется построить завод по производству активных фармацевтических субстанций к 2026 году. «Инвестируем 4 млрд рублей и создадим 160 новых рабочих мест. Завод будет производить широкий спектр фармацевтических субстанций, включая онкологические, которые практически полностью покроют потребности российского здравоохранения и будут также экспортироваться за границу», – говорится в сообщении ГК.

Также к 2026 году планируется запуск предприятия по выпуску готовых лекарственных форм. Сумма инвестиций составит порядка 3,5 млрд рублей. На новом предприятии будет создано 200 рабочих мест. Это поможет нам увеличить производство фармацевтической продукции и сделать ее доступнее для российской системы здравоохранения и населения.

Ранее статус резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Калуга» получили компании ООО «Астрафарм Калуга» и ООО «Б-Фарм Биотех».

gxpnews