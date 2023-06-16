В Петербурге запустят сервис бронирования льготных лекарств в аптеке

В Санкт-Петербурге к концу лета 2023 года планируется запустить сервис по льготному лекобеспечению, в котором в том числе будет доступна услуга по бронированию препарата в аптеке. В настоящее время разработка проходит стадию тестирования, рассказал «Интерфаксу» заместитель председателя комитета информации и связи города Дмитрий Кузьмин.

Получатели лекарств смогут создать на этом ресурсе личные кабинеты, в Санкт-Петербурге таких людей 580 тысяч. Выдачу льготных препаратов для них осуществляют 53 городские аптеки. «Проверяем, как работает сервис. Нужно еще несколько месяцев для завершения», – пояснил Кузьмин.

О том, что в Санкт-Петербурге появится сервис бронирования лекарств, в 2022 году заявлял заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана. «Есть случаи, когда человек звонит в аптеку, а пока едет из другого района, лекарство раскупают», – объяснял он местному телеканалу. Предположительно, бронь будет действовать несколько часов или сутки.

gxpnews