Дефектурный «Суксилеп» исключен из российского Госреестра лекарств

Минздрав РФ отозвал регистрационное удостоверение на противоэпилептический препарат «Суксилеп» (этосуксимид) от Mibe, поставки которого прекратились в 2020 году. Ранее телеграм-канал «Без рецепта» сообщал о признании препарата дефектурным.

В распоряжении потребителей на российском рынке остались три препарата с тем же действующим веществом: сироп «Эпилексид» от «Пик-Фармы», «Этосуксимид-натив» от компании «Натива» и «Суксимид» от Московской фармацевтической фабрики.

Помимо «Суксилепа», отозваны регудостоверения на этиловый спирт (этанол), препараты «Неофлю 750», «Кансидас», «Анфибра», «Ампициллин».

Ранее в мае 2023 года Минздрав отозвал еще семь регудостоверений, в том числе на препараты «Форан», «Траклир» (бозентан), «Седальгин Спринт».

gxpnews