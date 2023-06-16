AIPM: закрытие границы Польши для грузовиков из России не приведет к удорожанию лекарств в РФ

«Мы никогда не ставили вопрос о компенсации вот этих дополнительных затрат, потому что социальная ответственность намного выше, чем меркантильные интересы», – сказал он.

Шипков отметил, что фармацевтическая отрасль за последние полтора года неоднократно сталкивалась с выстраиванием разных барьеров. «Компании не ориентированы на один маршрут: если здесь трудность, значит, идем через какие-то другие страны. И потом, наши компании оперируют на многих рынках. Если они здесь несут дополнительные издержки, то они компенсируют, наверное, как нам кажется, какими-то там возможностями на других рынках», – объяснил он.

Глава ассоциации также подчеркнул, что зарубежные фармкомпании прикладывают все усилия, чтобы сохранять доступность лекарственных препаратов для российских пациентов.

AIPM годом ранее призывала упростить процедуру приведения регудостоверений в соответствие с нормами ЕАЭС. «В противном случае производители не успеют гармонизировать все досье до окончания переходного периода – 2025 года», – утверждал исполнительный директор AIPM.

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