ЦРПТ: мониторинг движения лекарственных препаратов обрабатывает около 25 млн документов в неделю

Система мониторинга движения лекарственных препаратов – самая тяжелая с точки зрения объема документов: сейчас она обрабатывает около 25 млн документов разного вида в неделю. Об этом в среду сообщил генеральный директор Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки «Честный знак») Дмитрий Алхазов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Из всех индустрий, которые мы сейчас прослеживаем, фарма для нас с точки зрения данных и вычислительных мощностей, сложностей процессов продолжает оставаться лидером, на которого ориентируются в некотором смысле бизнес-процессы других отраслей. Это самая с точки зрения объема документов тяжелая система, которая у нас эксплуатируется. В неделю мы обрабатываем порядка 25 млн документов разного вида: от производственных до документов о движении и выбытии, поступающих со стороны участников оборота», – отметил Алхазов.

По его словам, для повышения эффективности работы системы нужно постоянно повышать качество данных. «Участники оборота сейчас имеют законную возможность передавать не все данные в систему и не всегда оперативно, из-за чего возникает проблема непонимания объемов актуальных остатков лекарственных препаратов. […] При всем том, что качество данных сейчас на достаточно высоком уровне, нам есть еще куда с вами двигаться», – подчеркнул Алхазов.

Ранее стало известно, что «Честный знак» в 2022 году обработал 1,56 млрд электронных документов. Это на 40% больше, чем в 2021 году (1,12 млрд).

gxpnews