Россиянам с диабетом предложили выдавать системы непрерывного мониторинга глюкозы

Парламент Республики Башкортостан направил обращение в адрес главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, предложив внести системы непрерывного мониторинга глюкозы в специальный перечень для выдачи за счет федеральных средств для детей-диабетиков в возрасте до 18 лет включительно. Ведомство положительно отнеслось к инициативе, говорится в телеграм-канале Госсобрания – Курултая республики.

«Ведомство поддержало предложение депутатов об обеспечении детей-диабетиков системами непрерывного мониторинга глюкозы», – сообщили в телеграм-канале Госсобрания – Курултая республики. При этом в Минздраве РФ отмечают, что выдавать такие медизделия планируется всем россиянам-диабетикам с подтвержденной инвалидностью вне зависимости от возраста.

В Башкирии проживают более 120 тысяч больных сахарным диабетом. По данным на 2022 год, на диспансерном учете состоят 7300 человек с диабетом первого типа, из которых 1600 – дети. Большинство из них имеют инвалидность.

В апреле 2023 года советник министра промышленности и торговли Алексей Алехин предложил создать целевой фонд при научном институте для сбора дополнительных средств, которые пойдут на реализацию федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом. «Такая практика финансирования науки – то есть целевые фонды – должна быть отмечена как новый инструмент», – уверен он.

gxpnews