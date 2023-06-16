«Фармасинтез» планирует выпускать аналоговые инсулины китайской Gan&Lee

«Фармасинтез» договорился с китайской Gan&Lee о стратегическом партнерстве, сообщил Vademecum исполнительный директор российской компании Никита Пуния. На заводе «Фармасинтеза» в Санкт-Петербурге планируется организовать выпуск аналоговых инсулинов по технологии компании.

До недавнего времени инсулин гларгин и инсулин лизпро от Gan&Lee привозила и производила на основе сырья Gan&Lee российско-китайская «Эндодженикс». Там у Gan&Lee был 51%, а конечные бенефициары остальных 49% в равных долях – выходцы из «Микрогена» и «Фармстандарта» Лев Григорьев и Павел Смачков, а также бывший руководитель консорциума «Медицинская техника» Минпромторга Виктор Назаров. У «Эндодженикса» не было своего производства, и инсулины Gan&Lee компания выпускала на мощностях уральского завода «Медсинтез», хотя планы по собственному заводу у «Эндодженикса» были.

В июне Gan&Lee вышла из «Эндодженикса», ее доля перераспределена между действующими участниками (первыми об этом написали «Ведомости»). «Эндодженикс» теперь займется выпуском расходных материалов для забора компонентов крови, рассказал Vademecum Лев Григорьев. Для этого компания также привлекает китайского партнера – Shanghai Dahua Medical Apparatus. Для производства планируется, по словам Григорьева, задействовать мощности и оборудование Томского приборного завода. Эксклюзивный договор с Dahua – на стадии подписания, уточнил он. Кроме этого, «Эндодженикс» обсуждает вхождение Dahua в капитал компании – с долей 20%. Запросы в Dahua и Томский приборный завод на момент публикации остались без ответа.

«Фармасинтез» же планирует производить инсулины Gan&Lee по полному циклу, заметил Никита Пуния. По его словам, обсуждается расширение партнерства с компанией и «возможность совместной работы на международном рынке».

Доля «Эндодженикса» на рынке инсулинов была небольшая. При общем объеме госзакупок инсулина гларгин в 2022 году 7,6 млрд рублей «Эндодженикс» поставил инсулинов на 61,7 тысяч, а инсулина лизпро – на 11,3 тысячи (при бюджетном рынке 1,17 млрд рублей), следует из данных, предоставленных Headway Company. Основная доля поставок инсулина гларгин – у Sanofi: 79,8% от общего объема закупок, у следующего за ним «Герофарма» – 13,3%. А по инсулину лизпро «Герофарм» (67,8%) уже обогнал оригинатора Eli Lilly (30,4%).

У «Фармасинтеза» есть опыт по выпуску инсулинов, но пока человеческих генно-инженерных. Это препараты Генсулин М30, Генсулин Н и Генсулин Р на базе субстанции польской Bioton. Они тоже производились на петербургском «Фармасинтез-Норд».

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