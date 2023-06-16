В Симферополе за 408 млн рублей построят завод по утилизации медицинских отходов

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Стептуспейс» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2015 году. Сергею Царицыну принадлежит 51% долей юрлица, Виктору Козловскому – 49%. В 2022 году компания выручила 264,3 млн рублей при чистой прибыли 3,8 млн.

Всего власти Крыма заключили на ПМЭФ соглашения и меморандумы на сумму 209 млрд рублей. Один из самых масштабных проектов – создание туристического кластера в Ленинском районе с объемом инвестиций 110 млрд рублей. Однако пока неизвестно, войдут ли в инфраструктуру санатории или реабилитационные центры.

«Роснано» в середине 2022 года направляла президенту РФ Владимиру Путину свое видение решения проблемы с утилизацией медотходов. Компания заявила о готовности построить в России 15 заводов по обезвреживанию и полной утилизации медотходов с использованием технологии плазмохимической деструкции. Путин в свою очередь поручил проработать вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко и руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой.

В марте 2023 года проект по строительству завода «Роснано» презентовала главе Татарстана Рустаму Минниханову на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». В проект «Роснано» планирует вложить 300 млн рублей и окупить инвестиции за два года.

В июне 2023 года Фонд инфраструктурных и образовательных программ (входит в структуру «Роснано») подписал с Корпорацией развития Нижегородской области соглашение о сотрудничестве для запуска в регионе четырех предприятий по утилизации медицинских отходов. Проект ориентировочной стоимостью 1,3 млрд рублей будет реализован в 2023-2024 годах.