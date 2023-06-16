«Перинт» вложит 500 млн рублей в производство медицинского пластика в Ленинградской области

Соглашение о расширении мощностей завода подписал гендиректор компании «Перинт» Михаил Моносов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на Петербургском международном экономическом форуме.

Инвестпроект предполагает строительство производственного корпуса для выпуска медицинских изделий, включая насадки-распылители для назальной вакцинации от COVID-19, посуду для лабораторных ПЦР-исследований и другой номенклатуры. Мощность производства составит 250 млн изделий в год. Объем вложений оценивается в 500 млн рублей, на обновленном предприятии будет создано 200 рабочих мест. Планируемый срок ввода в эксплуатацию намечен на 2025 год.

В июне 2022 года основной игрок в сегменте лабораторного пластика в регионе – завод «Ленпипет» – прекратил отгрузку продукции дистрибьютором. Фабрика была создана в 1989 году как совместное предприятие при участии финской компании Labsystems Oy, а в начале 2000-х годов куплена американской Thermo Fisher Scientific. Весной 2022 года компания объявила о прекращении поставок на российский рынок. Производство на заводе было законсервировано, а персонал уволен по соглашению сторон. Осенью 2022 года Thermo Fisher Scientific начал процедуру ликвидации представительства в России.

АО «Перинт» – крупнейшая российская компания по изготовлению пластиковой упаковки и медицинских расходных материалов. Компания выпускает контейнеры для анализов, лабораторные пробирки, мерные стаканы, чашки Петри, планшеты и насадки-распылители. По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Перинт» зарегистрировано в октябре 2000 года. Бенефициарами компании выступают граждане России. Выручка компании в 2020 году составила 2,3 млрд рублей, финансовые показатели за 2021 и 2022 год не раскрываются.