«Фармасинтез» вложит 20 млрд рублей в новое производство в Калужской области

В Калужской области «Фармасинтез» планирует создание комплекса по производству активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм и двух предприятий. В индустриальном парке «Воротынск» будет построено 19 производственных и вспомогательных сооружений. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2032 год.

Сейчас компания ведет предпроектные работы по первому этапу. Он включает строительство завода субстанций и предприятия по выпуску готовых лекарственных форм. Оба они должны запуститься к 2026 году.

На завод фармсубстанций будет затрачено 4 млрд рублей, завод готовых лекарственных форм – 3,5 млрд рублей. Весь калужский комплекс обойдется «Фармасинтезу» более чем в 20 млрд рублей.

В регионе компания планирует производить до 1 тысячи тонн в год субстанций общего терапевтического спектра и онкологических. Их планируется в том числе экспортировать. Сейчас группа производит субстанции только на «БратскХимСинтезе» в Иркутской области (120 млн в год).

Еще 5 млрд рублей «Фармасинтез» планирует вложить в расширение завода в Санкт-Петербурге. Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников и генеральный директор АО «Фармасинтез-Норд» Михаил Квасников. Четвертая очередь комплекса на площадке «Новоорловская» в особой экономической зоне Санкт-Петербурга начнется в 2026 году и должно быть завершено к 2029 году. В настоящее время функционируют две очереди петербургского завода.

Помимо Санкт-Петербурга, у «Фармасинтеза» есть заводы в Иркутской, Тюменской областях, Приморском крае.

Ранее стало известно, что «Фармасинтез» договорился с компанией Gan&Lee о стратегическом партнерстве о выпуске аналоговых инсулинов по китайской технологии. Реализовать проект планируется на заводе «Фармасинтеза» в Санкт-Петербурге.