Минпромторг создаст реестр для заключивших СПИК участников промышленного кластера

Минпромторг утвердил порядок формирования и ведения реестра компаний — участников промышленного кластера, заключивших СПИК. Его будет вести Департамент региональной промышленной политики министерства в государственной геоинформационной системе «Индустриальные парки. Технопарки. Кластеры».

Минпромторг утвердил порядок формирования и ведения реестра организаций — участников промышленного кластера, которые заключили специальные инвестиционные контракты с государством (СПИК). Соответствующий приказ № 1564 от 28.04.2023 опубликован на портале правовой информации.

Такой реестр будет формировать, вести и вносить в него изменения Департамент региональной промышленной политики Минпромторга в государственной геоинформационной системе «Индустриальные парки. Технопарки. Кластеры», входящей в государственную информационную систему промышленности (ГИСП). В него не будет включаться информация, содержащая гостайну или иную, охраняемую законом тайну.

Для включения в реестр компания должна соответствовать двум условиям:

быть участником промышленного кластера, включенного в реестр промышленных кластеров и специализированных организаций промышленных кластеров не ранее 1 января 2023 года;

быть стороной специального инвестиционного контракта.

Для включения сведений в реестр организация не позднее чем за десять рабочих дней до конца текущего месяца через личный кабинет в ГИСП отправляет заявление о включении в реестр, подписанное руководителем организации. Если нет такой возможности, то можно предоставить документ в Минпромторг по почте заказным письмом.

Заявление должно включать такие сведения как:

полное и сокращенное (при наличии) наименование организации;

адрес ее местонахождения;

фамилия, имя, отчество руководителя;

контактный телефон, адрес электронной почты;

наименование документа, на основании которого действует руководитель;

идентификационный номер налогоплательщика;

основной государственный регистрационный номер;

полное и сокращенное наименование и фактический адрес специализированной организации промышленного кластера, участником которого является заявитель;

дата заключения, номер и дата окончания срока действия СПИК;

общий объем инвестиций на реализацию инвестпроекта, который реализуется в рамках СПИК;

планируемый объем инвестиций на проект с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления, до окончания срока действия СПИК, он не более семи лет.

В течение пяти рабочих дней с момента регистрации заявления департамент проверяет заявку и документы. После чего в случае положительного решения в течение такого же срока вносит компанию в реестр. Если от департамента придет отказ, то организация может повторно подать заявление.

Компанию могут исключить из реестра, если промышленный кластер был исключен из реестра кластеров, организацию исключили из кластера, закончился срок действия СПИК или он был расторгнут. В случае изменения каких-либо сведений об организации компания обязана в течение 30 рабочих дней направить соответствующую информацию в ГИСП.

Фото: katemangostar/ru.freepik.com

Артем Косенок

Таисия Кубрина

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