Для продажи маркированной продукции установят список запретов

Правительство установит список запретов для продажи маркированной продукции. Такой документ был принят Госдумой и вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Для продажи маркированной продукции в России установят список запретов. Соответствующий федеральный закон № 204-ФЗ от 13.06.2023 опубликован на портале правовой информации. Поправки вносятся в закон № 381-ФЗ от 28.12.2009 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Согласно изменениям правительство должно утвердить перечень случаев, при которых продажа маркированной продукции будет запрещена. В их основе будут данные из системы или их отсутствие, говорится в законе. Также будут установлены порядок применения участниками оборота таких запретов, правила получения информации из системы и особенности внедрения запрета в отношении отдельных товаров. Документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

С 1 июля 2020 года в России введена обязательная маркировка лекарственных средств. В начале июня 2023 года правительство ввело обязательную маркировку на медицинские изделия, антисептики, БАД и кресла-коляски. Заявления на регистрацию этой продукции в государственной системе мониторинга будут приниматься с 1 сентября 2023 года. Сама маркировка для всей выпущенной и ввезенной продукции начнется с 1 октября.

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Артем Косенок

Таисия Кубрина

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