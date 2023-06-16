«  
  »

Минздрав предложил упростить ввоз «Кругом добра» незарегистрированных лекарств и медизделий

Минздрав предложил упростить ввоз «Кругом добра» незарегистрированных лекарств и медизделий. Так, для этого достаточно будет предоставить копию выписки из решения экспертного совета.

Минздрав намерен внести изменения в правила ввоза «Кругом добра» незарегистрированных лекарств и медицинских изделий. Проект постановления размещен на портале проектов правовых нормативных актов. Изменения предлагается внести в Правила ввоза лекарственных средств для медицинского применения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 853 от 01.06.2021, а также в Правила выдачи разрешения для ввоза на территорию России медицинского изделия для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1590 от 22.09.2021.

Для получения соответствующего разрешения фонду будет достаточно приложить к заявлению на выдачу разрешения на ввоз копию выписки из решения экспертного совета. Ранее, например, нужно было предоставить копию этого решения.

В пояснительной записке отмечается, что проект постановления подготовлен в  рамках поручения президента России Владимира Путина, которое он дал в июне 2022 года. Документ призван упростить процедуры ввоза в страну препаратов и медизделий, закупаемых фондом «Круг добра».
Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок
Таисия Кубрина
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

16 июня, 2023 | Просмотров: 28