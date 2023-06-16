В «Джи Ди Пи» назначили нового гендиректора

Генеральным директором фармдистрибьютора «Джи Ди Пи» назначен Сергей Буянов. На этом посту он сменил Павла Шадрина.

Сергей Буянов назначен новым генеральным директором «Джи Ди Пи» и «Джи Ди Пи+». Соответствующие изменения в ближайшее время будут внесены в ЕГРЮЛ. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе концерна «Россиум».

На прошлой неделе «ФВ» стало известно, что Павел Шадрин покинул пост генерального директора фармдистрибьютора. Должность он занимал с октября 2022 года. Ранее должность генерального директора занимал Беньямин Ковач. Его уход был связан с продажей дистрибьютора непрофильной холдинговой компании «Доминанта».

«Доминанта» также является учредителем «Россиум Фармацевтика». В конце мая стало известно, что компанию возглавил Иван Коноплянников, экс-председатель правления холдинга «Фармэко».

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