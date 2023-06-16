Правительство разрешило оборот лекарств без маркировки в новых субъектах

В четырех новых субъектах России вводится особый правовой режим регулирования работы системы мониторинга движения лекарственных препаратов. До 1 апреля 2025 года допускается ввод в оборот, оборот и вывод из оборота лекарств без нанесения маркировки.

Лекарственные средства без маркировки будут законны в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до 1 апреля 2025 года. Это следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«До 1 апреля 2025 года на территориях новых субъектов Российской Федерации допускается ввод в оборот, и(или) оборот, (или) вывод из оборота лекарственных препаратов без нанесения на них средств идентификации и без внесения информации о лекарственных препаратах в систему мониторинга», — сказано в постановлении.

До этой же даты разрешен ввод в оборот лекарств без маркировки, ввозимых с территории государств, не являющихся государствами — членами Евразийского экономического союза, в целях поставки на территории новых субъектов России.

Транспортировка лекарств без маркировки допускается только по территории вышеперечисленных четырех регионов и территориям приграничных субъектов. При этом в товаросопроводительной документации должны содержаться сведения о конечном пункте назначения, расположенном в новых субъектах, и грузополучателе, указано в документе.

Вывоз с территорий новых субъектов лекарств без маркировки в другие субъекты не допускается. Для того чтобы осуществить такой вывоз, лекарства следует маркировать.

При поставке маркированных медикаментов на территории четырех вышеназванных субъектов из других регионов субъекты обращения лекарств, которые ее осуществляют, обязаны предоставить в систему МДЛП сведения о выводе препаратов из оборота.

Постановление разработано для адаптации действующих правил маркировки для хозяйствующих субъектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в целях плавного перехода на единые требования, пояснили в Минпромторге.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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