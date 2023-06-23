В Госдуме обеспокоены сроками ожидания получения протезов конечностей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости разобраться с проблемой длительного ожидания получения протезов конечностей ранеными бойцами, вернувшимися из зоны проведения специальной военной операции (СВО). В ходе пленарного заседания 20 июня он попросил профильные комитеты по охране здоровья и по вопросам социальной защиты организовать встречу с представителями Минздрава и Минтруда РФ, чтобы решить вопрос.

«Есть предложение профильному комитету по охране здоровья и по вопросам социальной защиты проработать вопрос приглашения – если не на завтрашнее заседание, то на послезавтрашнее – ответственных заместителей министров здравоохранения и труда и социальной защиты, кто отвечает за протезирование», – сказал он.

О проблеме затяжного ожидания протезирования бойцами СВО Володину доложил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, срок ожидания протезирования может достигать до восьми месяцев.

В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин утвердил создание государственного фонда «Защитники Отечества», который призван оказать всестороннюю поддержку ветеранам СВО. Среди прочего структура должна следить за обеспечением бойцов лекарствами и техническими средствами реабилитации, в том числе не входящими в федеральный перечень (например, высокофункциональными протезами).

gxpnews