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Минздрав разработал новые правила регистрации цен на жизненно важные препараты

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появилась обновленная версия Правил регулирования цен на препараты перечня ЖНВЛП. Согласно документу, Минздрав России при рассмотрении цены будет сверять данные заявителя об объемах ввоза и ценах на препараты с данными в системе МДЛП (мониторинга движения лекарств). Заявителей же обяжут предоставлять полную информацию о производстве, отгрузке и ценах на препараты и общаться с ведомством через государственные информсистемы.

Предыдущий проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение в августе 2022 года, но не был утвержден. По нынешней версии, помимо первично разработанных изменений, Минздраву не нужно запрашивать от Минпромторга, Росздравнадзора и таможенной службы данные по лицензированию и объемам каждого лекарственного препарата. Вместо этого Минздрав в обязательном порядке будет работать с данными из СМДЛП, сравнивая их с информацией, предоставленной производителем.

Также проект постановления упрощает взаимодействие с госорганами. Вместо обязательного уведомления письмом от ФАС России заявитель будет использовать портал и реестр госуслуг для контактирования с ведомствами.

Первая версия проекта Минздрава по изменению правил госрегулирования цен на препараты была представлена на общественное обсуждение в августе 2022 года. Эта версия предполагала оцифрование процедуры, которая подразумевала электронную подачу документации. Как говорится в проекте, также будет сокращен список необходимых документов и срок процедуры регистрации или перерегистрации предельной отпускной цены — с 60 до 43 рабочих дней.

Общественное обсуждение обновленного проекта постановления завершится 23 июня 2023 года. Согласно паспорту документа, разработчиком является Министерство здравоохранения РФ. В пояснительной записке указано, что принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.

В конце марта 2022 года Правительство РФ уже вносило изменения в постановление №1771 от 31 декабря 2020 года об особенностях госрегулирования предельных отпускных цен производителей на препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. Тогда поправки коснулись правил определения наличия дефектуры препаратов и особенностей установки и перерегистрации предельных отпускных цен на них.

Источник: Федеральный портал проектов нормативно-правовых актов
Фото: freepik.com

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20 июня, 2023 | Просмотров: 153