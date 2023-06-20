Минздрав разработал новые правила регистрации цен на жизненно важные препараты

Предыдущий проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение в августе 2022 года, но не был утвержден. По нынешней версии, помимо первично разработанных изменений, Минздраву не нужно запрашивать от Минпромторга, Росздравнадзора и таможенной службы данные по лицензированию и объемам каждого лекарственного препарата. Вместо этого Минздрав в обязательном порядке будет работать с данными из СМДЛП, сравнивая их с информацией, предоставленной производителем.

Также проект постановления упрощает взаимодействие с госорганами. Вместо обязательного уведомления письмом от ФАС России заявитель будет использовать портал и реестр госуслуг для контактирования с ведомствами.

Первая версия проекта Минздрава по изменению правил госрегулирования цен на препараты была представлена на общественное обсуждение в августе 2022 года. Эта версия предполагала оцифрование процедуры, которая подразумевала электронную подачу документации. Как говорится в проекте, также будет сокращен список необходимых документов и срок процедуры регистрации или перерегистрации предельной отпускной цены — с 60 до 43 рабочих дней.

Общественное обсуждение обновленного проекта постановления завершится 23 июня 2023 года. Согласно паспорту документа, разработчиком является Министерство здравоохранения РФ. В пояснительной записке указано, что принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.

В конце марта 2022 года Правительство РФ уже вносило изменения в постановление №1771 от 31 декабря 2020 года об особенностях госрегулирования предельных отпускных цен производителей на препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. Тогда поправки коснулись правил определения наличия дефектуры препаратов и особенностей установки и перерегистрации предельных отпускных цен на них.