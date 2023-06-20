Еще 60 тысяч аппаратов ИВЛ от Philips отозваны из-за угрозы жизни пациентов

Около 60 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких Trilogy Evo, Garbin Evo и Aeris EVO (Philips) отозваны из-за объявившейся проблемы с датчиком воздушного потока, которая может привести к гипоксемии (низкий уровень кислорода в крови) и, следовательно, летальному исходу. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Как говорится в обращении, которое Philips разослало своим покупателям, “мусор из окружающей среды” может оседать на внутреннем датчике, снижая объем потока воздуха или вовсе его блокируя.

В 2021 году аппараты ИВЛ от Philips уже подвергались массовому отзыву – из-за другой неисправности. Тогда причиной стал дефект звукопоглощающей полиуретановой пены (применялась для снижения шума аппарата в ночное время), которая склонна разрушаться и выпускать токсичные частицы прямо в воздушные пути прибора. Тогда была запущена широкомасштабная программа ремонта аппаратов ИВЛ Philips, в рамках которой пена из полиуретана заменялась пеной на основе силикона.

Тем не менее, спустя время у пользователей аппаратов развиваются различные виды рака, лимфомы, повреждения легких и другие заболевания, связанные с токсичными химическими веществами и газами, выделявшимися при разрушении пенополиуретана. На данный момент известно о 285 случаях смерти из-за применения аппаратов с «токсичной звукопоглощающей пеной» внутри.

gxpnews