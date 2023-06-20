BMS вслед за Merck&Co оспорила закон о снижении инфляции

Американская компания Bristol Myers Squibb (BMS) подала в суд на правительство США, раскритиковав механизм согласования цен на лекарства по программе Medicare, который вводится в рамках закона об инфляции. В иске говорится, что положения закона нарушают Пятую и Первую поправки к Конституции США, сообщает Reuters.

В BMS прогнозируют, что программа согласования цен затронет один из ее самых продаваемых препаратов – Eliquis. В 2021 году закупка лекарства обошлась правительству США более чем в $12,57 млрд. Ожидается, что этот препарат войдет в число десяти лекарств, цены на которые будут подняты в первую очередь.

В своем иске руководство компании утверждает, что правительство США вовсе не собирается проводить “переговоры”, о которых сообщается в законе. Власти будут диктовать свои условия и вынуждать компании продавать лекарства с огромными скидками – ниже рыночных цен, сообщается в иске.

Ранее против закона об инфляции выступила Merck&Co. В компании предупреждают, что положение о согласовании цен приведет к сокращению прибыли компаний и вынудит их отказаться от разработки новых революционных методов лечения заболеваний. «Это не переговоры. Это равносильно вымогательству», – заявили в Merck&Co.

gxpnews