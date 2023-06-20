Число заявок на патенты в фармотрасли увеличилось на 40%

С начала 2023 года Роспатент получил более 8000 патентных заявок на изобретения, что на 12% больше, чем за тот же период предыдущего года. Причем фармацевтическая отрасль вошла в число направлений, показавших наиболее серьезный рост, рассказал «Известям» глава Роспатента Юрий Зубов.

«Многие зарубежные технологии ушли, и некоторые из них не поступают даже через параллельный импорт. Поэтому наши производители, наша химическая и фармацевтическая промышленность активно работают. <…> Мы не ожидали, что за пять месяцев этого года произойдет серьезный рост числа заявок на изобретения», – заявил он, уточнив, что речь идет о патентах в областях, требующих технологических решений: фармацевтической и химической промышленности, металлургии, IT.

Наиболее активно растет количество заявок на патенты в области технологий инструментальной диагностики заболеваний (УЗИ и МРТ) – их стало больше на 100%. Количество обращений в сфере хирургии выросло на 70%, органической химии – на 50%, в фармацевтике – на 40%.

«Важным индикатором я бы назвал то, что сейчас необходима и модернизация оборудования для медицинской диагностики. Заявки касаются также и использования уже существующей техники, и сочетания навыков работы, опыта врачей и технических элементов», – добавил Юрий Зубов.

Ранее сообщалось, что во время пандемии COVID-19 в России запатентовали более 700 изобретений для борьбы с заболеванием. Большинство из них – дезинфицирующие средства.

gxpnews