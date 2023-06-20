Минздрав назвал перспективным проект по дистанционной продаже рецептурных ЛП

В Минздраве РФ прокомментировали старт эксперимента по дистанционной торговле рецептурными лекарствами в трех регионах страны. Пока проект запущен не полномасштабно, однако в ведомстве уже сейчас считают его перспективным.

«В еженедельном режиме встречаемся с участниками эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Планируем его полномасштабно запустить в трех регионах. Мы видим перспективу этого проекта», – рассказал ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев в ходе ПМЭФ-2023.

Эксперимент реализуется с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях, в нем могут принять участие аптеки, которые имеют возможность продавать лекарства онлайн. Перечень разрешенных к такой продаже лекарств утвержден Минздравом РФ, в него вошли 904 международных непатентованных наименования, в том числе антибиотики, препараты для лечения сахарного диабета, гипертензии, бронхиальной астмы.

В перечень не вошли лекарства на основе этилового спирта, сильнодействующие, наркотические и психотропные препараты, а также лекарства, которые можно принимать только под наблюдением врача.

«В рамках этого пилотного проекта будет отработано взаимодействие между всеми участниками процесса – врачами, аптечными организациями и пациентами. При этом важно помнить, что рецептурные препараты требуют особого внимания и строгого соблюдения как правил хранения и отпуска, так и предписанной врачом схемы приема», – говорил ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

gxpnews