AstraZeneca добилась отзыва цены на дженерик препарата «Форсига» в России

Компания Sandoz отозвала цену на препарат «Диапаглиф» – дженерик защищенного патентом оригинального ЛП «Форсига» от AstraZeneca (дапаглифлозин). Патент на разработку AstraZeneca действует до 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Регистрация цены до истечения срока патента представляет собой опасную практику, которая ранее уже создавала турбулентность на рынке лекарственных средств. Эта ситуация показала всем участникам фармацевтического рынка, что защита и признание интеллектуальной собственности фармпроизводителей – критически важное условие здоровой конкуренции, внедрения инноваций, а самое главное – бесперебойного обеспечения пациентов жизненно необходимыми препаратами», – говорится в материале.

ФАС утвердила отпускную цену на дженерик «Диапаглиф» производства компании Sandoz 13 июня 2023 года, за чем сразу же последовала реакция AstraZeneca с требованием признания патентной защиты: компания является единственным в РФ законным производителем и поставщиком препарата с МНН дапаглифлозин. Sandoz оперативно отозвала цену. В AstraZeneca подчеркивают, что продолжат пресекать любые попытки нарушения своих патентов.

Завод по производству препарата «Форсига» расположен в Калужской области. Лекарство поставляется для пациентов с сахарным диабетом второго типа, хронической сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек. Риска дефектуры по этому препарату нет, утверждает производитель.

gxpnews