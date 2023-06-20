Национальная лекарственная политика: путь к суверенитету России

В стартовый день ПМЭФ-2023 состоялся российский фармацевтический форум «Лекарственная безопасность». Организаторами мероприятия выступают фонд «Росконгресс» и Министерство здравоохранения Российской Федерации, при поддержке подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности Комитета Государственной думы Российской Федерации по охране здоровья.

В пленарной сессии форума «Национальная лекарственная политика: путь к суверенитету России» приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Галина Карелова; заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев; заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева; первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Татьяна Яковлева; руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова; руководитель экспертного совета по вопросам регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по охране здоровья Александр Петров; генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Шляхто; генеральный директор ООО «ПСК Фарма» Евгения Шапиро; генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг. Модератором выступила главный редактор телеканала «Доктор», телеведущая телеканала «Россия 24» Эвелина Закамская.

«Обеспечение лекарственного суверенитета на всех этапах производства, внедрение инновационных разработок, поддержка научных проектов – все это необходимые условия достижения лекарственной безопасности и доступности. Фармацевтическая промышленность показывает устойчивый рост, сегодня речь идет уже не только об обеспечении внутреннего рынка, но и об усилении экспортного потенциала», – подчеркнул заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев.

Участники пленарной сессии обсудили, какие меры регуляторной политики помогли фармацевтической отрасли устоять в условиях санкций и обеспечить бесперебойность поставок стратегически значимых лекарств, какие вызовы стоят сегодня перед системой лекарственного обеспечения и какие стратегии смогут им противостоять, какие стимулы со стороны государства могут облегчить задачу достижения суверенитета в необходимые в условиях санкций сроки, а также как в современных условиях повысить обеспеченность рынка инновационными лекарствами и усилить экспортный потенциал российской фармотрасли.

Партнерами по деловой программе форума «Лекарственная безопасность» выступают ООО «Скопинфарм» и АО «БАРС Груп». Партнерами форума «Лекарственная безопасность» выступают Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза и АО «Русатом Хэлскеа» (госкорпорация «Росатом»).

Информационными партнерами форума «Лекарственная безопасность» выступают телеканал «Доктор», РБК, «Фармацевтический вестник», «Медвестник», GxP News, «ФармМедПром», «Инновационная фармакотерапия», «Здравоохранение России», «Группа „Ремедиум”», ИД «Русский врач», «Кто есть кто в медицине», «Московская медицина. Cito», «Московская медицина», «Здоровье мегаполиса», «Медицинская газета», «Врачи РФ».

gxpnews