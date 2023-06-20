Завод «Красногвардеец» претендует на СПИК по производству аппаратов ИВЛ

Конкурс, объявленный приказом Минпромторга от 6 июня 2023 года, направлен на локализацию двух технологий. Первая предполагает создание производства автономного турбинного аппарата ИВЛ, используемого при транспортировке пациентов с режимами инвазивной и неинвазивной вентиляции, включая CMV(VG/PC), AC(VG/PC), SIMV(VG/PC)+PS, CPAP+PS, NIV, BiLevel и Backup.

Прибор должен быть разработан в привязке к собственным производственным мощностям и отечественной элементной базе, обладать большим запасом работы на аккумуляторах и интерфейсом, который смогут использовать медработники в экстренных ситуациях. Аппарат будет рассчитан на работу в широком диапазоне климатических условий и в любых видах транспорта. Дедлайн реализации СПИК намечен на 31 декабря 2032 года.

Вторая технология представляет собой разработку и производство универсального измерительного прибора для валидации параметров ИВЛ и аппаратов для ингаляционного наркоза. Прибор должен представлять собой многофункциональный измеритель давления, потока газов, температуры, влажности и концентрации кислорода в широких диапазонах, с высоким временным разрешением и высокой точностью. Разработка и серийное производство должно быть организовано с максимально возможным использованием собственных производственных мощностей и отечественной элементной базы до конца декабря 2034 года.

АО «Красногвардеец» – одно из старейших российских предприятий по выпуску медицинских изделий. Компания базируется в Санкт-Петербурге и берет свою историю от мастерской по производству медицинских инструментов, созданной в 1721 году. Сейчас компания собирает порядка 10 видов медоборудования, включая сшивающие аппараты для органов и тканей, наркозно-дыхательные аппараты, тонометры для внутриглазного давления и аспираторы. Часть медтехники, которую ранее производил завод, включая аппараты ИВЛ, были выведены из производства из-за устаревших технологий. По данным СПАРК-Интерфакс, по состоянию на 2020 год крупнейшими бенефициарами компании выступали Ольга Фомина через ООО «Активинвест» (46.89%), Игорь Чумаков (28,32%) и Андрей Бегун (18,57%). Выручка компании в 2022 году составила 272,7 млн рублей, чистая прибыль – 31,8 млн рублей.

Новые правила заключения СПИК действуют с конца 2020 года. Инвесторы отбираются по конкурсу, сам СПИК будет заключаться не более чем на 15 лет для проектов, объем инвестиций по которым не превышает 50 млрд рублей без учета НДС, и не более чем на 20 лет при инвестициях свыше 50 млрд рублей. В качестве преференции оператор получает обнуление ставки налога на прибыль, снижение региональных налогов на землю, имущество и транспорт, а также может претендовать на субсидии из бюджетов разных уровней более чем на один бюджетный период.

Единственный СПИК в медпроме на 3 млрд рублей в начале 2019 года подписали Минпромторг, правительство Нижегородской области и российско-китайская компания «Снабполимер Медицина», однако летом 2022 года контракт был расторгнут. В ноябре 2022 года заявку на СПИК по производству радиофармпрепаратов в Минпромторг подал НИФХИ им. Л.Я. Карпова (входит в структуры «Русатом Хэлскеа» госкорпорации «Росатом»). Объем инвестиций в проект может составить до 9 млрд рублей.

Технологии разработки турбины для ИВЛ, а также аппарата для валидации и контроля его параметров внесли в перечень перспективных технологий в декабре 2022 года.