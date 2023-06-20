Индия расследует факты взяточничества в деле о подмене сиропов от кашля

Индийские власти начали расследовать факты коррупции при тестировании на токсины сиропов от кашля Maiden Pharmaceuticals, которые ВОЗ связывает со смертью детей в Гамбии.

Власти Индии расследуют факт взятки, за которую местный фармацевтический регулятор помог подменить образцы сиропов от кашля, связанные со смертью детей в Гамбии, до того, как они прошли официальные тесты. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

В письме от 29 апреля в Антикоррупционное бюро индийского штата Харьяна, с которым ознакомилось Reuters, адвокат по имени Яшпал обвинил представителя фармрегулятора в штате Манмохана Танеджа в получении взятки в размере 50 млн рупий (605 тыс. долл.) от местного производителя Maiden Pharmaceuticals. Танеджа должен был помочь ему подменить образцы сиропа до того, как они пройдут проверку индийской государственной лаборатории.

В беседе с Reuters Яшпал заявил, что узнал о предполагаемой взятке по делу Maiden, по крайней мере, от двух человек из фармацевтической промышленности Индии, в том числе одного из Maiden, но отказался назвать имена.

Генеральный директор Антикоррупционного бюро Харьяны Шатруджит Капур сообщил Reuters, что жалоба Яшпала будет передана дополнительному главному секретарю (ACS) по вопросам здравоохранения в Харьяне. Это главный чиновник, отвечающий за здравоохранение в штате. Дополнительный главный секретарь Г. Анупама сообщил Reuters, что «расследование ведется».

Индийские власти провели испытания сиропов компании Maiden в конце прошлого года после того, как ВОЗ связала их со смертью по меньшей мере 70 детей в Гамбии от острого повреждения почек в период с июня по октябрь. Власти заявили, что вредных веществ в них обнаружено не было. В то же время испытания образцов сиропа, проведенные ранее с помощью ВОЗ, подтвердили наличие в них смертельных токсинов — этиленгликоля и диэтиленгликоля, используемых в автомобильной тормозной жидкости.

Ранее Гамбия заявила, что наняла американскую юридическую фирму для того, чтобы изучить возможность подготовки судебного иска. Cобственное расследование, проведенное при поддержке правительства, показало, что поставленные из Индии лекарства «весьма вероятно» стали причиной смерти детей в прошлом году, сообщил Reuters министр юстиции страны.

Фото: ru.123rf.com

Николай Соколов

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