Дмитрий Козлов покинул компанию «Джи Ди Пи» через два месяца

Дмитрий Козлов, который с апреля 2023 года руководил департаментом развития «Джи Ди Пи», покинул компанию, стало известно «ФВ». Должность пока остается вакантной.

Дмитрий Козлов покинул пост главы департамента развития фармдистрибьютора «Джи Ди Пи». Об этом «ФВ» сообщил источник. «Дмитрий Козлов действительно покинул компанию по собственному желанию. Эта должность пока остается вакантной», — подтвердили в «Джи Ди Пи». О причинах кадровых решений не сообщается.

Как ранее сообщал «ФВ», Козлов перешел из Roche в команду фармдистрибьютора в апреле 2023 года. Он возглавил департамент развития компании.

Это не первые кадровые перестановки в «Джи Ди Пи». В июне стало известно, что генеральным директором фармдистрибьютора назначен Сергей Буянов. На этом посту он сменил Павла Шадрина.

Ранее должность генерального директора дистрибьютора занимал Беньямин Ковач. Комментируя свой уход, он отмечал, что в компании с приходом новых владельцев поменялся весь топ-менеджмент. Это было связано с продажей дистрибьютора непрофильной холдинговой компании «Доминанта» в октябре 2022 года.

Оксана Григорьева

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