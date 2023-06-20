В России создали ПО для разработки лекарств

Для российских фармкомпаний создали программное обеспечение для разработки лекарств. С его помощью можно моделировать доклинические и клинические исследования.

В России создали программное обеспечение (ПО) для моделирования доклинических и клинических исследований. Его использование позволит сократить число добровольцев, на которых испытывают свойства препаратов, и за счет этого уменьшить финансовые затраты и время, необходимое для вывода медикамента на рынок, пишут «Известия».

«Математическое моделирование уже стало стандартом в разработке оригинальных и воспроизведенных лекарственных средств. Однако оно до сих пор ограничено во внедрении фармкомпаниями, так как требует специального программного обеспечения, — пояснил руководитель Центра математического моделирования Университета им. Сеченова, приглашенный эксперт по внедрению «СимургФарм» Кирилл Песков. — ПО позволяет сделать расчеты по доклиническим и клиническим исследованиям более доступными. А также заменить иностранные программные продукты, которые ушли с российского рынка».

Компания может выбрать необходимый набор модулей и математических моделей, который нужен для конкретного исследования. Стоимость минимальной лицензии составляет около 100 тыс. руб.

Программа тестируется на базе ПМГУ им. Сеченова и Научно-технологического университета «Сириус».

Фото: DCStudio/ru.freepik.com

Ринат Васбеев

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